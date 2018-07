Mit ihrem Album "Gold von morgen" bezauberte Alexa Feser nicht nur Ina Müller, sondern auch die Kritiker. Die Berliner Sängerin, Songwriterin und Pianistin nimmt Anfang März an der Vorauswahl zum Eurovision Song Contest teil, zuvor spielt sie im Februar mehrere Konzerte in Deutschland, etwa in Neumünster (8.) Köln (10.), Stuttgart (11.), Frankfurt (14.), Berlin (15.) ( Tour Faser )

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.