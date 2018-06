Sie haben das Rad nicht neu erfunden, aber mit ihrem Country-Rock haben Sons Of Bill nach und nach immer mehr Fans für sich begeistert. Für ihr viertes Studioalbum "Love And Logic" konnten sie sogar den einstigen Wilco-Mistreiter Ken Coomer als Produzenten gewinnen. Ihren klassischen Roots-Rock stellen Sons Of Bill in Hamburg (7.), Berlin (8.), München (9.) und Köln (10.) vor. ( Tour Sons Of Bill )

