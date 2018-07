Kano (AFP) Im Nordosten Nigerias sind bei mehreren Anschlägen am Sonntag mindestens sechs Menschen getötet worden. In der Stadt Gombe jagte sich ein Selbstmordattentäter an einem militärischen Kontrollpunkt auf einem Motorrad in die Luft, wie ein Zeuge und Armeevertreter berichteten. Ein Soldat und zwei weitere Menschen wurden getötet. Bei einer weiteren Explosion auf einem Markt in Gombe wurden zwei Menschen getötet. Es war zunächst unklar, ob es sich dabei ebenfalls um einen Anschlag handelte.

