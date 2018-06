Kano (AFP) Zwei Wochen vor den Wahlen in Nigeria eskaliert die Gewalt im Nordosten des Landes wegen der anhaltenden Angriffe der Islamistengruppe Boko Haram. Die nigerianische Armee konnte nach eigenen Angaben am Sonntag eine Attacke auf die Millionenstadt Maiduguri abwehren. Bei Anschlägen in den Städten Gombe und Potiskum starben mindestens 14 Menschen.

