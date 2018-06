Genf (AFP) Bei Lawinenunglücken in den schweizerischen und den österreichischen Alpen sind am Wochenende mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Allein in der Schweiz wurden fünf Menschen tot geborgen, zwei Frauen erlagen später ihren Verletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In Österreich starb ein Mann unter Schneemassen, eine Frau später in der Klinik.

