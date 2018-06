Beirut (AFP) Bei einer Explosion in der syrischen Hauptstadt Damaskus sind nach Angaben von Aktivisten mindestens sieben Pilger getötet worden. Die Detonation am Sonntag habe einen Bus mit schiitischen Gläubigen an Bord zerstört, teilte die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Demnach wurden bei dem Vorfall im Zentrum der syrischen Hauptstadt 20 Menschen verletzt.

