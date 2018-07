Bangkok (AFP) An Bord eines Luxuszuges mit rund 160 Touristen im Westen Thailands ist ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Vorfall in der Region, die durch den Film "Die Brücke am Kwai" berühmt wurde, sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach geriet die Lokomotive des Eastern & Oriental Express kurz nach der Abfahrt von Kanchanaburi in Brand. Nachdem der Zugführer die Flammen entdeckt hatte, habe er die Lok vom Rest des Zuges abgetrennt, sagte Polizeivertreter Sukon Ras-Iam.

