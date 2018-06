Debalzewe (AFP) Das Scheitern der Friedensgespräche zwischen der ukrainischen Regierung und prorussischen Separatisten macht die Lage der Bevölkerung in den umkämpften Gebieten der Ostukraine immer aussichtsloser. Vor allem in der strategisch wichtigen Kleinstadt Debalzewe zwischen den Rebellen-Hochburgen Donezk und Lugansk und ihrer Umgebung litten die noch verbliebenen Zivilisten am Sonntag unter dem anhaltenden Artilleriefeuer. Pro-ukrainische Regierungsvertreter berichteten von wachsender Not.

