New York (AFP) Der US-Popmusiker Justin Timberlake und die Schauspielerin Jessica Biel fiebern der Geburt ihres ersten Kindes entgegen. Timberlake bestätigte am Samstag an seinem 34. Geburtstag die seit Längerem kursierenden Baby-Gerüchte. Im Onlinenetzwerk Instagram veröffentlichte der Musiker ein Foto, auf dem er den Bauch seiner schwangeren Frau küsst. "Dieses Jahr bekomme ich das allergrößte Geschenk. Ich kann es nicht erwarten", kommentierte er die Aufnahme.

