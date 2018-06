Los Angeles (AFP) Die Tochter der 2012 verstorbenen US-Popsängerin Whitney Houston ist nach einem Notfall ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die 21-jährige Bobbi Kristina Brown habe in ihrem Haus nahe der US-Großstadt Atlanta bewusstlos in der Badewanne gelegen, berichteten örtliche Medien am Samstag unter Berufung auf die Polizei. Ihr Ehemann und ein Bekannter entdeckten demnach die junge Frau, leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Notarzt.

