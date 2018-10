Willingen (SID) - Severin Freund hat beim Skisprung-Weltcup in Willingen seinen dritten Saisonsieg gefeiert. Der 26-Jährige gewann nach starken Flügen auf 149,5 und 146,0 Meter mit 270,3 Punkten knapp vor dem Norweger Rune Velta (269,3) und Roman Koudelka (252,4) aus Tschechien. Drei Wochen vor der WM in Falun unterstrich der Niederbayer in der hessischen Party-Hochburg damit einmal mehr seine Ambitionen für die Titelkämpfe in Falun.

"Ich bin richtig ins Fliegen gekommen, das war geil. Im Moment läuft es bei mir einfach", sagte Freund, der mit jetzt zwölf Weltcup-Siegen in der ewigen deutschen Bestenliste zu Dieter Thoma auf Rang vier aufschloss. Mehr Erfolge feierten nur Jens Weißflog (33), Martin Schmitt (28) und Sven Hannawald (18).

Freund zeigte sich einen Tag nach seiner Gala-Vorstellung bei Platz zwei im Teamspringen erneut von seiner besten Seite und ließ vor 12.359 Zuschauern die gesamte Weltelite hinter sich. Bei seinem siebten Start nach der Vierschanzentournee stand der Niederbayer inklusive Teamspringen zum siebten Mal auf dem Treppchen.

Zweitbester DSV-Adler wurde Marinus Kraus (Oberaudorf), der als Achter sein bestes Saisonergebnis verbuchte. Ebenfalls in die Punkte schafften es Markus Eisenbichler (Siegsdorf), der enttäuschende Innsbruck-Sieger Richard Freitag (Aue) und Michael Neumayer (Oberstdorf) auf den Plätzen 13, 15 und 26. Lokalmatador Stephan Leyhe (Willingen) verpasste auf seiner Heimschanze den zweiten Durchgang.

Am Samstag hatten die DSV-Adler im Teamspringen den dritten Mannschafts-Sieg in Folge noch knapp verpasst. Freund, Freitag, Kraus und Eisenbichler mussten sich mit 931,7 Punkten den schon im Vorjahr erfolgreichen Slowenen (957,9) geschlagen geben. Rang drei ging an Norwegen (916,5).

Weiter geht es schon am kommenden Wochenende mit dem nächsten Heimweltcup: In Titisee-Neustadt stehen zwei Einzel-Wettbewerbe an, im Anschluss will Schuster sein WM-Aufgebot bekannt geben.