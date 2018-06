Salzburg (SID) - Österreichs große Goldhoffnung Marcel Hirscher ist am Sonntag erst mit zwei Tagen Verspätung zu den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in die USA gereist. Der Rivale der beiden deutschen Slalom-Stars Felix Neureuther (Partenkirchen) und Fritz Dopfer (Garmisch) plagt sich mit einer Erkältung herum.

Die WM in Vail und Beaver Creek beginnt am kommenden Dienstag, die beiden Technik-Rennen der Männer werden erst Ende der zweiten Woche ausgetragen. "Es geht mir schon besser als in der letzten Woche. Aber richtig gesund bin ich noch nicht", sagte Hirscher, der in Beaver Creek im Slalom als Titelverteidiger an den Start gehen wird.