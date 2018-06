Kairo (AFP) Ein Gericht in Kairo hat am Montag die Todesurteile gegen 183 Männer bestätigt, die wegen eines Angriffs auf eine Polizeistation während des politischen Umsturzes vor anderthalb Jahren angeklagt waren. Der damals abgesetzte islamistische Präsident Mohammed Mursi muss sich derweil am 15. Februar in einem vierten Prozess vor Gericht verantworten, wie die Staatsanwaltschaft in Kairo mitteilte. Mursi wird in dem neuen Verfahren "Spionage" vorgeworfen.

