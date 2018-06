Athen (AFP) Nach den schweren Verlusten in der vergangenen Woche haben sich die Kurse an der Börse in Athen am Montag erholt. Sie kletterten kurz nach Handelsbeginn um fast sechs Prozent nach oben und notierten am Vormittag mit 4,55 Prozent im Plus bei 754 Punkten. Besonders stark stiegen die Kurse von Bankaktien.

