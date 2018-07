Peking (AFP) Zwei Mitglieder der religiösen Bewegung "Kirche des Allmächtigen Gottes" in China sind hingerichtet worden, weil sie eine Frau in einer McDonald's-Filiale totgeprügelt haben. Vater und Tochter seien am Montag exekutiert worden, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Die beiden waren von einem Gericht in der ostchinesischen Provinz Shandong zum Tode verurteilt worden. Drei weitere Angeklagte, die ebenfalls der Religionsgruppe Quannengshen angehören, erhielten Haftstrafen zwischen sieben Jahren und lebenslang.

