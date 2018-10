Hamburg (AFP) Die FDP hat die neue griechische Regierung ultimativ zur Einhaltung der Vereinbarungen mit den Ländern der EU und der Euro-Gruppe aufgefordert. Andernfalls führe "kein Weg an einem Ausscheiden Griechenlands aus der Euro-Zone vorbei", heißt es in einem vom Bundes-Präsidium der Liberalen am Montag in Hamburg gefassten Beschluss.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.