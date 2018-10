Augsburg (AFP) Der über die Verwandtenaffäre des bayerischen Landtags gestolperte frühere CSU-Landtagsfraktionschef Georg Schmid muss sich ab dem 2. März vor Gericht verantworten. Das Amtsgericht Augsburg ließ die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen Schmid zur Hauptverhandlung zu, wie das Gericht am Montag mitteilte. Schmid wird vorgeworfen, sich durch Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt in 262 Fällen sowie Steuerhinterziehung in 59 Fällen schuldig gemacht zu haben.

