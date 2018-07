London (AFP) Mit Empörung hat ein Vertreter der neuen griechischen Regierung auf das Titelblatt des britischen Magazins "The Economist" reagiert, auf dem eine bewaffnete Venus von Milo Deutschland bedroht. Die berühmte Statue zielt darauf mit einer Pistole, darüber steht ein abgewandelter Spruch aus dem Polizeifilm "Dirty Harry": "Go ahead, Angela, make my day" (Mach schon, Angela, versüß mir den Tag).

