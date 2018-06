Frankfurt/Main (AFP) Der Wahlsieg des linken Syriza-Bündnisses in Griechenland sollte der IG Metall zufolge für einen politischen Kurswechsel in Europa genutzt werden. "Der politische Erdrutsch in Griechenland ist eine Chance nicht nur für dieses krisengeschüttelte Land, sondern auch dafür, die Wirtschafts- und Sozialpolitik der EU grundsätzlich zu überdenken und zu korrigieren", heißt es in einem am Montag in Frankfurt am Main veröffentlichten Positionspapier der Industriegewerkschaft.

