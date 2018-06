Berlin (AFP) Die Linke und die Grünen haben eindringlich vor möglichen US-Waffenlieferungen an die Ukraine gewarnt. "Mit diesen Überlegungen heizen die USA den Krieg in der Ukraine weiter an", erklärte der Vize-Fraktionschef der Linken, Wolfgang Gehrcke, am Montag in Berlin. Weitere Sanktionen gegen Russland oder gar Waffenlieferungen an die Ukraine "können Europa in eine gefährlich Kriegssituation bringen". Die USA erwägen einem Bericht der "New York Times" zufolge einen Kurswechsel und überlegen demnach, die Ukraine nun doch mit Waffen zu beliefern.

