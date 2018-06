Berlin (AFP) In der SPD regt sich weiterhin Widerstand gegen die geplanten Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit den USA (TTIP) und Kanada (Ceta). Es sei auch sein Anliegen, dass die beiden Abkommen "in der geplanten Form nicht zustande kommen", schrieb der Sprecher der Parlamentarischen Linken in der SPD-Fraktion, Carsten Sieling, in einem Brief an die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch, der am Montag der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Darin bezeichnete er private Schiedsgerichte als "demokratisch und rechtsstaatlich nicht akzeptabel".

