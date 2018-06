Brüssel (AFP) Ein Mann mit einer Kettensäge und einem Gewehr im Auto ist in Brüssel nahe dem EU-Parlament festgenommen worden. Der in einer Militäruniform gekleidete Slowake sagte laut belgischen Medienberichten der Polizei nach seiner Festnahme am Montag, er habe EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) treffen wollen. Der Mann sei zu keinem Zeitpunkt aggressiv gewesen, doch seien vorsichtshalber die umliegenden Gebäude evakuiert und der Verkehr umgeleitet worden, teilte die Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur Belga mit.

