Brüssel (AFP) In Brüssel sind die Verhandlungen über das umstrittene Freihandelsabkommen TTIP zwischen der EU und den USA fortgesetzt worden. EU-Chefunterhändler Ignacio Garcia Bercero und sein US-Kollege Dan Mullaney trafen sich am Montagvormittag am Hauptsitz der Europäischen Kommission. Bis Freitag beraten beide Seiten in einer achten Verhandlungsrunde über fast alle TTIP-Themengebiete. Darunter fallen beispielsweise Zölle, die Harmonisierung von Standards im Autobau oder die Kennzeichnung von Importfleisch. Ausgenommen ist das umstrittene Thema Investorenschutz durch Schiedsgerichte.

