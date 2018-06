Bobigny (AFP) Im Großraum Paris ist der Polizei bei einer Verkehrskontrolle ein außergewöhnlicher "Fang" ins Netz gegangen: Auf der Rückbank eines Fahrzeuges entdeckten die Beamten ein kleines Krokodil. Das etwa 50 Zentimeter lange Tier wurde bei der nächtlichen Kontrolle in Gagny östlich von Paris in einem Auto gefunden, das wegen fehlerhafter Lichter inspiziert wurde, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das wegen der Kälte apathische Reptil wurde in die nationale Veterinärschule gebracht und dort versorgt.

