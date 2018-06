Saint-Avold (AFP) Zum 80. Jubiläum des Spiele-Klassikers Monopoly hat die Herstellerfirma Hasbro in Frankreich am Montag einige Exemplare mit Echtgeld auf den Markt gebracht. Glückspilze können beim Kauf eines Monopoly-Spiels 150 oder 300 Euro im Karton finden - und einmal sogar die komplette Spielsumme von 20.580 "Monopoly-Dollar" in echten Euro-Scheinen. Zum Jubiläumsjahr habe die Firma etwas "Einmaliges" schaffen wollen, sagte Florence Gaillard, Markenchefin von Hasbro Frankreich, über die Aktion. Viele Franzosen hätten sich gewünscht, einmal echte Scheine in der Monopoly-Packung zu finden. "Wir haben den Wunsch der Leute erfüllt", sagte Gaillard.

