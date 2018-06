Lille (AFP) Begleitet von einem riesigen Medienrummel hat der Prozess wegen Zuhälterei gegen den einstigen IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn in Nordfrankreich begonnen. Im dunklen Anzug erschien der frühere Spitzenpolitiker der französischen Sozialisten am Montag im Gerichtssaal in Lille, wobei er ernst, aber entspannt wirkte. Ihm und 13 Mitangeklagten wird vorgeworfen, wilde Sexpartys mit Prostituierten organisiert zu haben.

