München (SID) - Trainer Pep Guardiola hat seine Spieler von Bayern München vor dem Spitzenspiel gegen Schalke 04 am Dienstag (20.00 Uhr/Sky) eindringlich davor gewarnt, sich für unantastbar zu halten. "Wenn wir verstehen, dass wir auch morgen verlieren können, dann sind wir auf dem richtigen Weg", sagte der 44-Jährige bei der Pressekonferenz am Montag, und wiederholte mit Nachdruck, dass auch der Fußball-Rekordmeister in eine Situation wie Borussia Dortmund geraten könne.

Mit den Folgen einer möglichen erneuten Niederlage nach dem bereits verpatzten Rückrunden-Auftakt beim VfL Wolfsburg (1:4) will Guardiola sich gar nicht näher beschäftigen. "Ich weiß, in welchem Verein ich bin", entgegnete der Spanier: "Wenn wir gewinnen, sind wir die beste Mannschaft der Welt. Wenn wir verlieren, sind wir die Katastrophe der Welt."

Die Gründe für die herbe Pleite in Wolfsburg sah Guardiola in taktischen Belangen und nahm eine Teilschuld auf sich. "Wenn wir den Gegner laufen lassen, wenn wir die Konter nicht kontrollieren, sind wir kaputt. Wir haben in Wolfsburg Jérôme Boateng und Dante allein gelassen, das war auch mein Fehler", sagte er.

Schalke mit Trainer Roberto Di Matteo, der die Bayern 2012 im "Drama dahoam" als Coach des FC Chelsea gedemütigt hatte, erwartet Guardiola "super defensiv organisiert". Die Königsblauen hätten auch ohne den gesperrten Klaas-Jan Huntelaar "eine der besten Mannschaften in Deutschland. Es wird schwierig, sie zu attackieren, wir müssen geduldig spielen", sagte Guardiola. Es gelte aber "neues Spiel, komplett anderer Gegner".