Halle (SID) - Fußball-Drittligist Hallescher FC muss im Auswärtsspiel am kommenden Freitag bei den Stuttgarter Kickers auf Torhüter Niklas Lomb verzichten. Der 21-Jährige hatte im Ligaspiel am Samstag gegen den MSV Duisburg (1:2) nach einer Notbremse in der vierten Spielminute die Rote Karte gesehen und wurde für dieses eine Spiel gesperrt. Spieler und Verein haben dem Urteil zugestimmt.