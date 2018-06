Jerusalem (AFP) Die israelische Polizei hat am Montag rund fünfzig ultraorthodoxe Juden bei Protesten gegen ihre Einbeziehung in die Wehrpflicht festgenommen. In der Hafenstadt Aschdod im Süden des Landes seien mehr als 40, in Tel Aviv und Jerusalem einige weitere Demonstranten festgenommen worden, teilte Polizeisprecherin Luba Samri mit. Bei ihren nicht angemeldeten Protestaktionen hätten die Ultraorthodoxen Straßenkreuzungen blockiert, ergänzte sie. Ausgelöst wurden die Kundgebungen durch die Verhaftung mehrere strenggläubiger Juden in den vergangenen Wochen, die sich weigerten ihren Musterungsbefehlen nachzukommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.