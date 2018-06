Rom (AFP) Der wegen Steuerbetrugs verurteilte frühere italienische Regierungschef Silvio Berlusconi muss bald keine Sozialdienste mehr leisten. Ein Gericht in Rom erließ dem 78-Jährigen am Montag die noch verbleibenden 45 Tage des einjährigen gemeinnützigen Dienstes, der ihm nach der Verurteilung wegen Steuerbetrugs im August 2013 auferlegt worden war. Seit Mai vergangenen Jahres hatte Berlusconi regelmäßig in einem Pflegeheim für Alzheimer-Kranke in der Nähe von Mailand ausgeholfen.

