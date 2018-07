Havanna (AFP) Die kolumbianische Regierung und die linken Farc-Rebellen haben ihre Friedensgespräche in Havanna wiederaufgenommen. Der Farc-Kommandeur Joaquín Gómez erklärte am Montag, sie hofften auf eine baldige Einigung mit der Regierung in Bogotá. Zugleich kritisierte er eine Initiative von Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos, ein künftiges Abkommen dem Volk in einem Referendum zur Entscheidung vorzulegen. Die Regierungsdelegation unter Leitung von Humberto de la Calle äußerte sich vor dem ersten Treffen in der kubanischen Hauptstadt seit anderthalb Monaten nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.