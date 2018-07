Riga (AFP) Extremismus und Intoleranz bedrohen nach Ansicht von EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmermans die gesellschaftliche Einheit in der Europäischen Union. Es gebe einen Anstieg des Antisemitismus, der Islamfeindlichkeit und der Homophobie, sagte der niederländische Politiker am Montag bei einem Besuch in der lettischen Hauptstadt Riga. Manche stellten sogar die Stellung der Frau in Frage. Das alles sei "nicht akzeptabel", sagte Timmermans. Europa müsse die Rechtsstaatlichkeit in seinen Debatten in den Vordergrund rücken - "sonst haben wir nichts".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.