Atlanta (dpa) - US-Sänger Bobby Brown hat in einer Klinik in Atlanta am Krankenbett seiner Tochter Bobbi Kristina gewacht. Die 21-jährige Tochter Browns und der gestorbenen Sängerin Whitney Houston kämpfe um ihr Leben, hieß es in einer Erklärung der Familie. Wie es ihr genau geht, ist nach wie vor nicht offiziell bekannt. Kurz vor dem dritten Todestag ihrer Mutter war Bobbi Kristina Brown am Samstag regungslos in einer Badewanne in ihrem Haus gefunden worden. Die Behörden gehen nach ersten Ermittlungen von einem medizinischen Vorfall aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.