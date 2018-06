Maputo (AFP) Bei Überschwemmungen in Mosambik sind im Januar mindestens 159 Menschen ums Leben gekommen. In den Fluten hätten zudem 158.000 Menschen ihr Zuhause verloren, sagte eine Sprecherin der Katastrophenschutzbehörde am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Demnach war die zentrale Provinz Zambézie mit Abstand am stärksten von den Unwettern betroffen. Dort habe es allein 134 Tote und 125.000 Obdachlose gegeben. Die Regierung hatte in der Provinz am 12. Januar den Notstadt ausgerufen, nachdem der Fluss Licungo über die Ufer getreten war.

