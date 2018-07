Jerusalem (AFP) Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat die Arbeit der im Südlibanon stationierten Blauhelmsoldaten kritisiert. Wie das Büro des Ministerpräsidenten in der Nacht zum Montag mitteilte, beschwerte sich Netanjahu in einem Telefongespräch mit UN-Generalsekretär Ban Ki Moon, die Unifil-Truppen seien ineffizient. Hintergrund ist ein Gefecht mit der schiitischen Hisbollah-Miliz im Grenzgebiet, bei dem am Mittwoch auch ein spanischer UN-Soldat vermutlich durch israelisches Gegenfeuer starb.

