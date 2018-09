Kano (AFP) Knapp zwei Wochen vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Nigeria haben sich zwei Selbstmordattentäterinnen am Montag bei einer Wahlveranstaltung von Präsident Goodluck Jonathan in die Luft gesprengt. Jonathans Konvoi habe nach seiner Rede im Sportstadion der nordostnigerianischen Stadt Gombe gerade den Parkplatz verlassen, als dieser von einer heftigen Explosion erschüttert wurde, wie Augenzeugen berichteten. Nach Angaben der Rettungsdienste wurden neben 18 Verletzten auch die Leichen zweier Frauen ins Krankenhaus gebracht, bei denen es sich offenkundig um die Attentäterinnen handelte. Ärzte bestätigten die Angaben.

