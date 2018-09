Wien (AFP) Nach der Entdeckung von Hakenkreuzschmierereien im früheren NS-Konzentrationslager Mauthausen hat der österreichische Verfassungsschutz Ermittlungen aufgenommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein Besucher der Gedenkstätte die Schmierereien am Sonntag entdeckt: Insgesamt waren demnach vier Hakenkreuze auf die Mauern gemalt oder eingeritzt worden, dazu hatten die Täter mit Filzstift "Hitler" geschrieben. Unklar war, wann die Schmierereien an die Mauern angebracht wurden. Die Polizei geht davon aus, dass sie von Besuchern der KZ-Gedenkstätte stammen.

