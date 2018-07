Peshawar (AFP) Mehr als einen Monat nach dem schweren Attentat auf eine Schule im pakistanischen Peshawar sind viele Überlebende schwer traumatisiert. Um diese seelischen Narben zu heilen, brach am Montag eine Gruppe von zwölf Schülern und Lehrern zu einer zehntägigen Reise nach China auf. Ziel sei es, die Überlebenden abzulenken von der Erinnerung an den Albtraum, sagte ein Vertreter der Sicherheitsbehörden der Nachrichtenagentur AFP. Weitere Überlebende sollen nach Angaben der Schule in den kommenden Tagen zur Erholung in andere Länder reisen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.