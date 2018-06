Rom (dpa) - Mehr als fünf Wochen nach dem Fährunglück in der Adria haben Einsatzkräfte eine verkohlte Leiche im Wrack der "Norman Atlantic" entdeckt. Der Körper wurde in der Kabine eines Lastwagens entdeckt, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Einsatzkräfte brachten die Leiche zur Untersuchung nach Bari. Es ist das insgesamt zehnte Todesopfer, das nach dem Feuer am 28. Dezember geborgen werden konnte. Offiziellen Angaben zufolge kamen elf Menschen ums Leben, zudem starben zwei Einsatzkräfte bei den Rettungsarbeiten.

