Beirut (AFP) Bei Luftangriffen der syrischen Regierungstruppen auf Rebellen sind nach Angaben von Aktivisten in Syrien am Montag 44 Menschen getötet und 100 weitere verletzt worden. Allein bei Angriffen in Dschassem in der südlichen Provinz Daraa seien 16 Zivilisten gestorben, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die Armee versuche mit den Luftangriffen, eine Offensive der Rebellen aufzuhalten, doch rückten die Aufständischen ständig weiter vor. So sei der westliche Teil der Provinz fest in der Hand der Rebellen.

