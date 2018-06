Paris (dpa) - Die nächste Ausgabe von "Charlie Hebdo" soll Ende Februar erscheinen. Laurent Leger, Redakteur des Blattes, kündigte am Montag über seinen Twitter-Account für den 25. Februar das nächste Exemplar der Satirezeitschrift an.

Von der ersten Ausgabe nach den Terroranschlägen von Paris hatte "Charlie Hebdo" Millionen Exemplare verkauft. Am Wochenende war die nähere Zukunft zunächst unklar. Das Magazin werde in einigen Wochen wieder an den Zeitungskiosken ausliegen, schrieb die Pariser Redaktion am Sonntag auf ihrer Homepage. Die Mitarbeiter seien müde und erschöpft, begründete Anne Hommel den Schritt. Hommel ist seit dem Anschlag am 7. Januar mit insgesamt zwölf Toten für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Die erste Ausgabe nach dem Anschlag war in den Redaktionsräumen der Zeitung "Libération" produziert und zum regulären Zeitpunkt eine Woche später erschienen. Von der Ausgabe, deren Titel einen um die Redakteure von "Charlie Hebdo" trauernden Mohammed zeigte und Proteste in Teilen der islamischen Welt auslöste, waren die jeweils neu gedruckten Exemplare tagelang immer wieder schnell ausverkauft. Wegen der auch international großen Nachfrage wurde das Heft sieben Millionen mal gedruckt. Vor dem Terroranschlag von Anfang Januar hatte die wöchentliche Auflage bei etwa 60 000 Exemplaren gelegen.

