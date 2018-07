Donezk (AFP) Der ostukrainische Separatistenführer Alexander Sachartschenko hat die Regierung in Kiew mit offenkundig antisemitischen Parolen verhöhnt. Die proeuropäischen Politiker in Kiew seien "armselige Vertreter des großen jüdischen Volkes", sagte der prorussische Regierungschef der selbsterklärten "Volksrepublik Donezk" am Montag im russischen Fernsehsender Rossija 24. "Ich kann mich nicht erinnert, dass Kosaken von Leuten geführt wurden, die niemals einen Säbel in den Händen gehalten haben." Die kriegerischen Vorfahren der Ukrainer würden sich "im Grabe umdrehen, wenn sie sehen könnten, wer ihr Land führt".

