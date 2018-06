New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat hat die Enthauptung einer zweiten japanischen Geisel durch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) einmütig scharf verurteilt. Der Mord an Kenji Goto sei "abscheulich und feige", hieß es am Sonntag (Ortszeit) in einer Erklärung der 15 Mitglieder des Gremiums. Darin "bedauerte" und verurteilte der Sicherheitsrat die Tat auf das Schärfste.

