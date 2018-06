Washington (AFP) Die US-Regierung hat eine Unterstützung der Ukraine mit Waffen im Kampf gegen die prorussischen Separatisten nicht ausgeschlossen. Die Option sei "nicht vom Tisch", sagte Außenamtssprecherin Jen Psaki am Montag in Washington. Noch sei aber keine Entscheidung gefallen. "Wir überprüfen ständig unsere Politik in der Ukraine", sagte Psaki. Washington sei "besonders besorgt" über die "jüngste Eskalation der Gewalt durch die Separatisten" und deren Versuche, ihre Kontrolle in der Ostukraine auszuweiten.

