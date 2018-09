Vail (SID) - Bei irregulären, zum Teil gefährlichen Bedingungen hat am Montag der erste Training der Frauen für die WM-Abfahrt am Freitag in Beaver Creek stattgefunden. Stacey Cook (USA) fuhr auf der windumtosten Piste "Raptor" die schnellste Zeit (1:48,16 Minuten), gefolgt von den zeitgleichen Lara Gut (Schweiz/0,09 Sekunden zurück) und Ragnhild Mowinkl (Norwegen) sowie den zeitgleichen Lindsey Vonn (USA/0,62) und Fabienne Suter (Schweiz). Viktoria Rebensburg (Kreuth) kam auf Rang 16 (2,48), Veronique Hronek (Unterwössen) auf Rang 34 (5,20).

Starker und böiger Wind, der zunächst neben Neuschnee zu einer zweieinhalbstündigen Verschiebung geführt hatte, beeinflusste die Läuferinnen bei Sonnenschein zum Teil extrem. Rebensburg schwang während ihrer Fahrt sogar kurz ab. "Da war es gefährlich", berichtete sie und ergänzte: "Es war schon sehr windig, schon im oberen Teil, da hat man eigentlich gar nichts gesehen. In der Mitte war es etwas besser."

Das erste Training für das WM-Rennen am Freitag hatte einen Tag vor dem Start des WM-Super-G (Dienstag, 19.00 Uhr MEZ) wegen der Bedingungen nur geringe Aussagekraft. Ein Großteil der Läuferinnen verfehlte zudem eines oder mehrere Richtungstore, unter anderem WM-Favoritin Vonn.