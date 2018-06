Nikosia (AFP) Bei seinem ersten offiziellen Besuch im Ausland hat der neue griechische Regierungschef Alexis Tsipras in Zypern für eine Rückkehr der Europäischen Union auf den Wachstumspfad geworben. "Europa sollte mutige Entscheidungen treffen, so dass die Wachstumsagenda zurückkehrt", sagte Tsipras am Montag nach einem Treffen mit dem zyprischen Präsidenten Nikos Anastasiades in Nikosia. "Europa ist in der Krise, nicht nur Griechenland und Zypern", warnte er.

