Kairo (AFP) Bei der Explosion einer Bombe sind am Dienstag in der ägyptischen Küstenstadt Alexandria drei Menschen verwundet worden. Wie die Polizei mitteilte, verstarb einer von ihnen kurze Zeit später. Die Bombe explodierte in der Nähe eines Wohngebiets in einem westlichen Außenbezirk der Stadt. Unter den Verwundeten war ein 12-jähriger Junge. Die Polizei erklärte, das Ziel sei ein mobiler Checkpoint gewesen, der zum Zeitpunkt der Detonation allerdings abgebaut war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.