Kairo (AFP) Die Explosion eines Sprengsatzes hat in der ägyptischen Hauptstadt Kairo am Dienstag geringe Sachschäden angerichtet. Durch die Detonation am Vormittag in der Nähe des zentralen Tahrir-Platzes sei niemand verletzt worden, teilten die Sicherheitsbehörden mit. Demnach war der Sprengsatz in einem Transformatorkasten versteckt. Die Sicherheitskräfte am Flughafen von Kairo teilten zudem mit, dort seien in der Nähe eines Parkplatzes zwei "intakte Bomben" entdeckt und entschärft worden.

