Dhaka (AFP) Bei einem Anschlag mit einer Brandbombe auf einen Bus voller schlafender Fahrgäste sind am Dienstag in Bangladesch mindestens sieben Menschen getötet worden. Weitere fünf Menschen hätten bei dem Angriff mutmaßlicher Regierungsgegner nahe der östlichen Stadt Chuddogram starke Verbrennungen erlitten und schwebten in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Sie seien ins Krankenhaus gebracht worden. Mindestens zehn Menschen weitere Menschen verletzten sich demnach, als sie sich durch die Fenster des Busses retteten. Nach den Tätern werde gefahndet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.