Athen (AFP) Die Bemühungen griechischer Spitzenpolitiker um eine Reduzierung der staatlichen Schuldenlast haben die Börse in Athen am Dienstag kräftig steigen lassen. Der Leitindex Athex legte am Nachmittag um mehr als elf Prozent zu. Schon zum Handelsstart am Morgen hatte der Index gut vier Prozent zugelegt. Besonders deutlich lagen am Dienstag Banktitel im Plus - sie legten zeitweise um gut 18,5 Prozent zu.

